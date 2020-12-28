شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تستهل الأسبوع الأخير من 2020 بمستويات قياسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استهلت مؤشرات الأسهم العالمية تداولات أول أيام الأسبوع الأخير من 2020 بالانتعاش، حيث غطى اللون الأخضر كافة الأسواق التي استفادت من توقيع اتفاقية التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الأحد، حزمة مساعدات مالية وإنفاق بقيمة 2.3 تريليون دولار، بعدما رفض في بداية الأمر إقرار التشريع الذي يعيد إعانات البطالة للملايين ويجنب الحكومة الاتحادية إغلاقاً في أزمة من صنع يديه.

في بورصة نيويورك، سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية مستويات قياسية مرتفعة عند الفتح في بورصة وول ستريت أمس الاثنين إذ عزز توقيع الرئيس دونالد ترامب على مشروع قانون طال انتظاره يتضمن حزمة تحفيزية لتخفيف تداعيات جائحة كوفيد-19 الرهانات على تعاف اقتصادي، وهو ما يساعد أسهم الشركات المالية والطاقة.

ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 83.40 نقطة، أو 0.28 بالمئة، إلى 30283.23 نقطة في بداية جلسة التداول.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 20.00 نقطة، أو 0.54 بالمئة، إلى 3723.03 نقطة في حين قفز المؤشر ناسداك المجمع 109.90 نقطة، أو 0.86 بالمئة، إلى 12914.64 نقطة.

وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس الاثنين، بعدما وقّعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاق تجارة طال انتظاره، في حين دعمت حزمة تحفيز أمريكية سخية شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.

وقفز مؤشر الأسهم الأوروبية القياسي 0.5%، وحققت أسهم شركات صناعة السيارات والطاقة أكبر المكاسب.

تدعمت المعنويات كذلك بانطلاق برنامج تطعيم في أوروبا يوم الأحد، لينعش الآمال في اختفاء الجائحة بحلول النصف الثاني من 2021 وتعافٍ اقتصادي قوي.

والأسواق في لندن مغلقة الاثنين في عطلة، بينما يُتوقع أن تكون أحجام التداولات ضعيفة في الأسواق الأوروبية عموماً في أسبوع عمل قصير آخر بسبب العطلات. وفي طوكيو، ارتفعت الأسهم اليابانية في تعاملات هزيلة بسبب العطلات، أمس الاثنين، لتتجه صوب أعلى مستوى في نحو ثلاثة عقود، مع مواصلة المستثمرين الرهان على أن التحفيز الأمريكي ولقاحات «كورونا» ستسرع خطى التعافي الاقتصادي العالمي.

وختم المؤشر نيكاي القياسي أمس، مرتفعاً 0.74% إلى 26854.03 نقطة، أقل قليلاً فحسب من أعلى مستوى في 30 عاماً الذي بلغه الأسبوع الماضي. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.54% إلى 1788.04 نقطة.

وصعدت أسهم الرعاية الصحية والمرافق ومنتجي الآلات الصناعية بفضل توقعات لتحسن الأرباح، بعد عام مضطرب بفعل تفشي فيروس «كورونا».

وخالفت شركة شارب الاتجاه الإيجابي، ونزل سهمها 3.03% بعدما أعلنت عن شكوك بأن وحدة لها ربما اتبعت أساليب محاسبية غير سليمة.

(وكالات)

توقف نمو الإنتاح الصناعي باليابان في نوفمبر

توقف نمو الإنتاج الصناعي باليابان في نوفمبر/تشرين الثاني بعدما حقق مكاسب على مدار خمسة أشهر، مما يبرز الطبيعة الهشة للتعافي الاقتصادي العالمي نتيجة لتزايد إصابات كوفيد-19 في الآونة الأخيرة.

شهد ثالث أكبر اقتصاد في العالم تعافياً قوياً في الربع الثالث من السنة بعد أسوأ انكماش لحقبة ما بعد الحرب، لكن إجراءات الإغلاق في بعض الاقتصادات الكبرى لمواجهة الموجة الجديدة من الإصابات بفيروس كورونا تهدد الطلب.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة أمس الاثنين استقرار إنتاج المصانع في نوفمبر/تشرين الثاني عند مستوى الشهر السابق دون تغير، إذ بدد ضعف إنتاج السيارات والمنتجات البلاستيكية أثر الزيادة في إنتاج الآلات.

كانت القراءة النهائية للشهر السابق أظهرت ارتفاعاً بنسبة 4%، وكان متوسط توقعات نوفمبر/تشرين الثاني لنمو 1.2 في المئة في استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين.

وقال تاكومي تسوندا كبير الاقتصاديين في معهد شينكين للبحوث «وتيرة التعافي أبطأ قليلاً من المتوقع»، لكنه أضاف أنه مازال يتوقع اتجاهاً عاماً إيجابياً للإنتاج نظراً لقوة الصادرات اليابانية التي تتركز تركزاً كبيراً في آسيا.

(رويترز)

معظم الشركات البريطانية استعدت لانتهاء الفترة الانتقالية

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، أمس الاثنين، إن معظم الشركات البريطانية استعدت لانتهاء الفترة الانتقالية مع الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أنها جاهزة لتغييرات في قواعد التجارة والقواعد التنظيمية.

ورداً على سؤال عما إذا كانت الشركات جاهزة لذلك في 31 ديسمبر/كانون الأول، قال جوف: «نعم. الأغلبية العظمى من الشركات مستعدة بالتأكيد».

وأضاف: «أعتقد أن الشركات في مجملها في وضع جيد؛ لكن حتماً فإنه مع أي تغيير، ومع أي قترة انتقالية، تكون هناك من حين لآخر لحظات صعبة». (رويترز)