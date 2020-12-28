شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الاثنين 28-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 28-12-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ صفقة تسوية موبكو، وربح رأس المال السوقى نحو 6 مليارات جنيه، ليغلق عند 639.063 مليار جنيه.

إيقاف تداول 25 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 25 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ الألومنيوم العربية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية-راميدا، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، مطاحن مصر العليا، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، المصرية للدواجن، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الكابلات الكهربائية المصرية، الإسماعيلية مصر للدواجن، أصول للوساطة في الأوراق المالية، مصر للزيوت والصابون، العالمية للاستثمار والتنمية، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، رواد السياحة-رواد، النصر للأعمال المدنية، سيدي كرير للبتروكيماويات، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العربية لاستصلاح الأراضي، الأهلي للتنمية والاستثمار.

البورصة تربح 6 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ صفقة تسوية موبكو، وربح رأس المال السوقى نحو 6 مليارات جنيه، ليغلق عند 639.063 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 445 مليون ورقة مالية بقيمة 3.9 مليار جنيه، بعد تنفيذ صفقة موبكو، عبر تنفيذ 35.3 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 59.07% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 38.36%، والعرب على 2.57% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 80.58% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 19.41%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 2.9 مليار جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 42.7 مليون جنيه، 17.7 مليون جنيه، 74.1 ألف جنيه، 2.9 مليار جنيه، 1.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 10658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 2158 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 12924 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 4105 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 2061 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 2985 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1054 نقطة.

وصعدت أسهم 127 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 21 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

صفقة موبكو

أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير BLOCK TRADING) ) على أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وذلك في إطار قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بالموافقة على إبرام اتفاقيتى التسوية وشراء الأسهم لإنهاء النزاع القائم بين شركة اجريوم سابقاً "نيوترن حالياً" وجمهورية مصر العربية والشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية المملوكة لشركة موبكو.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الأهرام للطباعة والتغليف، النساجون الشرقيون للسجاد، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، 1750 سهم، 32.3 ألف سهم، 1951 سهم، على التوالي، وباعت إدارة بنكا التجاري الدولي، التعمير والإسكان، 1964 سهم، 1000 سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركتي نايل سيتي للاستثمتار، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، 29 ألف سهم، 5 أسهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، بالم هيلز للتعمير، نايل سيتي للاستثمار، 40 ألف سهم، 250 ألف سهم، 29 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركات العامة للصوامع والتخزين، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الأهرام للطباعة والتغليف، 4620 سهم، 5500 سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي.

مجموعة طلعت مصطفى

قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن عملية طرح سندات التوريق تتم في إطار النشاط المعتاد لشركة الرحاب للتوريق، بتوريق المحافظ المالية وفقاً لإجراءات واشترطات الهيئة العامة للرقابة المالية، منوهة إلى أنه بخصوص الخبر الخاص بتفاوض الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني للحصول على تمويل بنكي في حدود 1.2 مليار جنيه للمساهمة في تمويل التكاليف الاستثمارية لمشروع سيليا في العاصمة الإدارية الجديدة، فأن الموضوع لازال محل الدراسة.

مصرف أبوظبي الإسلامي

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، تلقي شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، خطاباً من عمرو أبو العيون عبد الناصر ممثلاً عن مجموعة من المستثمرين لشراء كامل أسهم الشركة بسعر 28.5 جنيه للسهم، منوهة إلى أن حصة المصرف بالشركة تمثل 0.40% بمشكل مباشر، و66.65% بشكل مباشر وغير مباشر.

القابضة المصرية الكويتية

أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، موافقة الجمعية العامة بأغلبية أعضائها من الحضور، على اقتراح مجلس إدارة الشركة بإجراء توزيعات أرباح محلية بنسبة 10% من رأس المال المصدر والمدفوع كتوزيعات أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل 10 أسهم، وذلك من الأرباح المرحلة والظاهرة بالقوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، والصادر عنها تقرير مراقب الحسابات، وذلك لزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 256.1 مليون دولار إلى 281.7 مليون دولار بقيمة قدرها 25.6 مليون دولار زيادة مجانية موزعة على عدد 102.4 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها 25 سنت أمريكي للسهم الواحد.

ثروة كابيتال

أعلنت شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إغلاقها للإصدار الرابع والثلاثين لسندات التوريق المصدر من شركة ثروة للتوريق بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار جنيه، وذلك لمحفظة كونتكت للتمويل وشركاتها التابعة والشقيقة، وذلك بقيمة إجمالية للإصدار بلغت 1.6 مليار جنيه مقسمة على 3 شرائخ بآجال مختلفة تتراوح بين 13 و60 شهراً، ومتحت شركة ميريس الشرق الأوسط للتنصيف الائتماني وخدمة المستثمرين درجة التصنيف الائتماني AA+، A، AA للشرائح الثلاث.