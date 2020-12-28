شكرا لقرائتكم خبر عن جودة رئيسا لشعبة الأقمشة والمنسوجات وشكرى ومصطفى نائبان وعوض سكرتيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت الجمعية العمومية لشعبة تجار الاقمشة والمنسوجات بغرفة القاهرة التجارية مجلس ادارة الشعبة، جاء ذلك خلال جلسة الإجراءات التى عقدتها اليوم الاثنين لتشكيل مجلس ادارة الشعبة وهيئة مكتبها.

وجاء اختيار مجلس ادارة الشعبة بالتزكية وتم اختيار هيئة مكتب الشعبة بالتزكية ايضا حيث جاء سمير عوض عبد الله جودة رئيسا ورامى شكرى وحمزة مصطفى نائبان اول وثان وفيكتور عوض عبد الله جودة سكرتيرا عاما للشعبة.

واكد مجلس ادارة الشعبة عقب التشكيل على اهمية هذا القطاع وما قد يضيفه لمصر من قيمة مضافة محليا وعالميا خاصة أن الشعبة ستسعى إلى وضع استراتيجية عمل لرفعها إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم العربى تتضمن اهداف تنشيط هذا القطاع على المستوى المحلى فضلا السعى إلى ايجاد سبل جديدة لفتح اسواق تصديرية جديدة تفيد الصناعة المصرية خاصة أن صناعتنا تتميز بها بلدنا على مر العصور.

وقالوا، إنه سيتم بلورة كافة الافكار والرؤى لمجلس ادارة الشعبة فيما يتهلق بمتطلبات السوق المحلى وفيما يتعلق بالتصدير ومناقشتها ثم الخروج بورقة عمل تتضمن استراتيجية الشعبة على المدى القريب والبعيد ورفعها رئيس اتحاد الغرف التجارية خلال الأيام القادمة.

جاء ذلك فى الوقت الذى ابدى اعضاء الشعبة ارتياحهم لتشكيل مجلس ادارة هذه الشعبة لتكون المتحدث الرسمى عن هذا القطاع الحيوى الذى يحتاج الاهتمام به فعليا لأنه يمثل احدى الصناعات المصرية العريقة وفى ظل الدعم الكبير من المهندس إبراهيم العربى لكافة الشعب التجارية لإحياء الصناعات المصرية فى الانشطة المختلفة مشددين على ضرورة الاستفادة من مساندته والسعى للنهوض بهذا القطاع المهم.