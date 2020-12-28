شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط و"برنت" يرتفع أعلى 51 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن التفاؤل السائد في الأسواق عقب توقيع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على حزمة التحفيز المالي.



وهدأت التعاملات اليوم في ظل عودة المستثمرين من عطلة أعياد الكريسماس واستعدادهم لعطلة رأس السنة الميلادية الجديدة يوم الجمعة القادم.



كانت وسائل إعلامية قد أكدت أمس الأحد أن الرئيس "ترامب" وقع على حزمة تحفيز نقدية وحزمة للإنفاق بإجمالي قيمة 2.3 تريليون دولار، وذلك لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا".



ومن ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:40 بتوقيت جرينتش عند 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.3 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بحلول الساعة 17:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 48.3 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 48.9 دولار وأقل سعر عند 47.5 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.4% إلى 51.4 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 52.02 دولار وأقل سعر عند 50.5 دولار.