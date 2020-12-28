شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يستقر إيجابياً مع إقبال المستثمرين على أصول المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين بعد العودة من عطلة الكريسماس، وذلك مع إقبال المستثمرين على بعض أصول المخاطرة عقب إقرار حزمة التحفيز المالي في الولايات المتحدة.



وذكرت وسائل إعلامية أمس الأحد أن الرئيس "ترامب" وقع على حزمة تحفيز نقدية وحزمة للإنفاق بإجمالي قيمة 2.3 تريليون دولار، وذلك لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا".



يأتي ذلك على الرغم من تلميح "ترامب" إلى استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قانون الإنفاق العسكري، واشترط زيادة الحوافز المالية المباشرة للأسر إلى 2000 دولار بدلا من 600 دولار.



وتتواصل الجهود حول العالم لمكافحة أزمة فيروس كورونا خاصة مع توالي الكشف عن حملات اللقاحات في بعض الدول من بينها أمريكا وكندا وأوروبا لاحتواء الجائحة والعودة لمسار التعافي الاقتصادي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:48 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 0.7768، وسجل أعلى سعر عند 0.7805 وأقل سعر عند 0.7765.