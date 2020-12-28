س و ج .. ما هو خاتم السفر الآمن؟ ولماذا حصلت عليه مصر؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمي للمجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC تقريراً عن آخر إحصاءات المقاصد السياحية التي حصلت على خاتم السفر الآمن Safe Travels stamp والذي حصلت عليه مصر كذلك، فما هو هذا الخاتم، والهدف منه، وكيف حصلت عليه مصر؟ س: ما هو خاتم السفر الآمن؟ س: ما هو خاتم السفر الآمن؟ ج: خاتم أطلقه المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC في مايو الماضي بهدف استعادة ثقة المسافرين والسائحين وإحياء قطاع السفر والسياحة عالمياً، وذلك في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد. س: ما هو عدد الوجهات السياحية التي حصلت عليه حول العالم؟ س: ما هو عدد الوجهات السياحية التي حصلت عليه حول العالم؟ ج: 200 وجهة سياحية حول العالم حصلت هذا العام على هذا الخاتم، ومصر جاءت من بين هذه الوجهات والمقاصد السياحية الشهيرة التي حصلت على الخاتم. س: لماذا حصلت عليه مصر؟ س: لماذا حصلت عليه مصر؟ ج: قامت بطمأنة المسافرين واستعادة ثقتهم في السفر إليها مرة أخرى، وذلك في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار المصرية لاستئناف السياحة الوافدة إليها وضمان سلامة وأمن السائحين والعاملين بقطاع السياحة. س: كيف يسهم هذا الخاتم في استعادة الثقة في الوجهات السياحية؟ س: كيف يسهم هذا الخاتم في استعادة الثقة في الوجهات السياحية؟ ج: الحصول على هذا الخاتم يتيح للمسافرين فرصة لتمييز المقاصد التي اعتمدت بروتوكولات موحدة عالمية للسلامة الصحية حول العالم والتي تضع صحة وسلامة المسافرين إليها على رأس أولوياتها مما يمكنهم من القيام برحلات آمنة بها.

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