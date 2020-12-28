شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل الصعود بدعم تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، لتقترب كثيرا من التداول أعلى مستويات 1,900$ مرة أخرى ،بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.9% إلى 1,900.15$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,883.46$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,882.99$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" يوم الخميس فى أخر تعاملات الأسبوع، ارتفاعا بنسبة 0.2 % ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

لكن على مدار كامل تعاملات الأسبوع الماضي ، فقدت أسعار الذهب حوالي 0.2% ، فى أول خسارة أسبوعية فى شهر ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى شهر ونصف عند 1,906.74$ للأونصة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.3% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يصب فى صالح أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الهبوط فى ظل تباطؤ الطلب على الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على الأسواق ، بعد تمرير حزمة التحفيز المالي الجديدة فى الولايات المتحدة.

وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الأحد قانونا بحزمة إنفاق ومساعدات مالية بقيمة 2.3 تريليون دولار ،لمكافحة جائحة فيروس كورونا ،وتجنب إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الخميس بدون أي تغيير يذكر ،وذلك لليوم الثاني على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 1,167.53 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 22 حزيران/يونيو الماضي.