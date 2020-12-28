شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الاثنين 28-12- 2020.. ارتفاع مؤشرات البورصة فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الأثنين 28-12- 2020، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها إعلان وزارة قطاع الأعمال العام تأجيل توقيع عقد إنتاج السيارات الكهربائية بين شركة النصر المصرية والشركة الصينية للخلاف حول شرط التحكيم، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى وهي كالتالي:

هشام توفيق: الخلاف حول شرط التحكيم سبب تأجيل توقيع عقد إنتاج السيارات الكهربائية

أعلنت وزارة قطاع الأعمال تأجيل توقيع عقد إنتاج السيارات الكهربائية بين شركة النصر المصرية والشركة الصينية بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والذي كان من المقرر أن يتم اليوم الاثنين بمقر وزارة قطاع العمال، ومن المتوقع التوقيع خلال الأسابيع المقبلة.

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية.. ورأس المال يربح 6 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقى نحو 6 مليارات جنيه، ليغلق عند 639.063 مليار جنيه.

تسوية النزاعات بين مصر وشركة نيوترين الكندية «أجريوم سابقًا»

قامت كل من وزارتي البترول والثروة المعدنية والمالية تحت إشراف اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الإستثمار بمجلس الوزراء بعقد العديد من المفاوضات المكثفة خلال الأشهر الماضية لمحاولة التوصل لاتفاق يحقق مصالح كافة الأطراف.

الرقابة المالية تكشف 5.1 مليار جنيه إصدارت الصكوك فى أول عام بالبورصة

كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقة الهيئة اليوم على ثالث إصدار من الصكوك يشهده سوق رأس المال المصرى للعام الجاري، من خلال طرح لصكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لإحدى الشركات وقابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم.

"صناعة الجلود" تطالب بوقف استيراد الأحذية والمنتجات الجلدية

تقدمت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية بمذكرة عاجلة إلى نيفين جامع وزيرة الصناعة تطالب فيها بحل المشكلات التي تواجه القطاع للحفاظ على الصناعات الجلدية في مصر، مؤكدة ضرورة وقف استيراد الأحذية والمنتجات الجلدية، وأحكام الرقابة على المنافذ الجمركية للحد من التهريب.

التصديرى للكيماوية: حل مشكلة تداخل البنود الجمركية فيما بين المجالس التصديرية

كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إنه يجرى حاليا وبالتعاون مع قطاع التجارة الخارجيه التابع لوزارة الصناعة والتجارة وضع آلية لحل مشكلة تداخل البنود الجمركية فيما بين المجالس التصديرية وما يترتب عليه من صعوبة في تدقيق أرقام الصادرات والواردات.

إعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السعودى لمدة ثلاث سنوات

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السعودي برئاسة عبد الحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل الإسلامي، وعضوية كلٍ من المهندس محمد محسن صلاح الدين، شركة المقاولون العرب، والدكتور تامر أبو بكر، شركة كويل انرجي، والدكتور شيرين عباس حلمي، شركة فاركو للأدوية، والدكتور وليد جمال الدين، شركة الحديثة للمواد العازلة، والنائب محمد زكريا محيي الدين، شركة الأهلية للصناعات الكيماوية.