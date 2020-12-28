شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الاثنين 28-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2020، بقيمة 5 جنيهات حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 822 جنيها للجرام حتى صياغة هذه السطور، مع أول يوم في الأسبوع بسوق الصاغة عقب توقف التداول أمس الأحد. أسعار الذهب اليوم في مصر: عيار 18 سجل 705 جنيهات. عيار 21 سجل 822 جنيها. عيار 24 سجل 939 جنيها. و تباينت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات فى البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار: 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع. سعر اليورو: 19.06 جنيه للشراء، و19.29 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: 21.16 جنيه للشراء، و21.38 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي: 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي: 48.52 جنيه للشراء، و51.61 جنيه للبيع.

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