شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الاثنين.. والأسواق الإماراتية تربح 3.2 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.29% خاسراً 25.28 نقطة ليغلق عند مستوى 8715.38 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.04% خاسراً 1.07 نقطة ليغلق عند مستوى 2514.60 نقطة، ونزل المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بنسبة 0.28% خاسراً 4.13 نقطة ليغلق عند مستوى 1490.16 نقطة، ومال اللون الأحمر على أغلب أسهم قطر.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.2% رابحاً 10.37 نقطة ليغلق عند مستوى 5106.31 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 3 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 733.598 مليار درهم، وربح رأس مال بورصة دبي 210 مليون درهم ليغلق عند مستوى 342.45 مليار درهم لتربح الأسواق الإماراتية 3.2 مليار درهم، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت باستثناء السوق الأول، وقفزت مؤشر بورصة مسقط للجلسة الثالثة على التوالي.





بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.29% خاسراً 25.28 نقطة ليغلق عند مستوى 8715.38 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 12.1% رابحاً 2628.96 نقطة ليغلق عند مستوى 24349.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 326.7 مليون سهم بقيمة 8.5 مليار ريال.

وهبط 12 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.81%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 0.75%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.45%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.43%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.38%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.35%، ثم قطاعي النقل وتجزئة الأغذية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.52%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.29%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.81%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.61%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.48%.

وقفز 61 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الوطنية للتعليم" بنسبة 10%، ثم سهم "حلواني إخوان" بنسبة 9.89%، ثم سهم "عطاء" بنسبة 7.33%، فيما تراجع 126 سهماً على رأسها سهم "أميانتيت" بنسبة 3.28%، ثم سهم "ساب للتكافل" بنسبة 2.66%، ثم سهم "زجاج" بنسبة 2.43%، فيما تصدر سهم "كيمانول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 443.4 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.04% خاسراً 1.07 نقطة ليغلق عند مستوى 2514.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 151.1 مليون سهم محققة ما قيمته 109.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1684 صفقة لعدد 31 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.52%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.02%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.48%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.14%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاعي الخدمات والبنوك بنسبة 0.22%.

وقفز 11 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 1.97%، ثم سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.63%، فيما تراجعت 10 أسهم، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.15%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 4.04%، فيما تصدر سهم مجموعة جي إف إتش المالية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 32.3 مليون ورقة بقيمة 20.1 مليون درهم.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.28% خاسراً 4.13 نقطة ليغلق عند مستوى 1490.16 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.3 مليون سهم بقيمة 680 ألف دينار بحرينى، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية انخفاض 16.96% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.37%، البنك الهلي المتحد بنسبة 1.16%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.68% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.33%.

فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.46% مدفوعاً بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.14%، مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.61%، وصعد سهمي مصرف السلام-البحرين، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.37%، 1.02%، على التوالي.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.05% خاسراً 4.97 نقطة ليغلق عند مستوى 10559.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 179.6 مليون سهم بقيمة 308.3 مليون ريال عبر تنفيذ 5322 صفقة، وتراجع 22 سهماً، وارتفع 23 سهماً، واستقر سهم واحد.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.45%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.32%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.59%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.35%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.10%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.02%.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.

كما أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء السوق الأول، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% رابحاً 2.75 نقطة ليغلق عند مستوى 5555.26 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.19% خاسراً 11.68 نقطة ليغلق عند مستوى 6057.78 نقطة، وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.73% رابحاً 32.9 نقطة ليغلق عند مستوى 4567 نقطة، وقفز مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.12% رابحاً 51.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4664 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 150.9 مليون سهم بقيمة 17.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6143 صفقة، وصعدت 9 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.36%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.35%، يليه قطاعي الخدمات المالية والرعاية الصحية بنسبة 0.33%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.31%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.27%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.12%، ثم قطاعي الصناعة والبنوك بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.70%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.23%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.14%.

وجاء سهم شركة الفنادق الكويتية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.48%، يليه سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية بنسبة 9.50%، ثم سهم شركة ياكو الطبية بنسبة 9.16%، فيما تصدر سهم شركة دار الثريا العقارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 4.35%، يليه سهم شركة بيان للاستثمار بنسبة 4.08%، ثم سهم شركة السكب الكويتية بنسبة 3.66%.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.2% رابحاً 10.37 نقطة ليغلق عند مستوى 5106.31 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 3 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 733.598 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 87.3 مليون سهم، بقيمة 353.3 مليون درهم، عبر تنفيذ 1460 صفقة.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 0.85%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.34%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.27%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.21%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.20%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.12%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.07%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع الصناعة وحيداً بنسبة 0.27%.

وارتفع 14 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة مخازن زي بنسبة 10.47%، ثم سهم شركة الاتحاد للتأمين بنسبة 8.33%، ثم سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 3.62%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 4.02%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية بنسبة 3.8%، ثم سهم بنك الشارقة بنسبة 1.59%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 85.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.31%.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة الثالثة على التوالي، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.26% رابحاً 9.36 نقطة ليغلق عند مستوى 3624.540 نقطة، وبلغ حجم التداول 6 ملايين سهم بقيمة 1.1 مليون ريال عبر تنفيذ 381 صفقة لعدد 38 سهماً.

وارتفعت 9 أسهم ببورصة مسقط، على رأسهم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 5.81%، ثم سهم "الشرقية للاستثمار القابضة" بنسبة 4.48%، ثم سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 3.59%، فيما تراجعت 6 أسهم على رأسها سهم "الحسن الهندسية" بنسبة 12.5%، ثم سهم "الشرقية لتحلية المياه" بنسبة 10%، ثم سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 1.89%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 209.2 ألف ريال عماني.