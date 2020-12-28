شكرا لقرائتكم خبر عن "تصنيف" تمنح منصات للتقييم العقاري تصنيفاً ائتمانياً عند VFR3+ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم منحت وكالة سمة للتصنيف "تصنيف" شركة منصات العقارية تصنيفاً متقدماً عند VFR3+ والذي يُعد اعترافاً بالمستوى المتقدم الذي حققته المنشأة من تطبيق معايير الشفافية والمهنية والاحترافية في العمل وإدارة شؤون الموظفين وإدارة أعمال الشركة، وفقا لصحيفة الرياض.

وتمت الموافقة على إنشاء وكالة سمة للتصنيف (تصنيف) من قِبَل هيئة السوق المالية السعودية في 2016 لتكون أول وكالة تصنيف سعودية مرخصة لتقديم أعمالها في مجال التصنيف الائتماني.

وتأسست شركة منصات العقارية عام 2018 وتقدم خدمات عقارية محترفة (تقييم عقاري – وإدارة أملاك – وتسويق عقاري) ولديها 3 فروع في الراض وجدة والخبر كما أنها مؤسس وتملك حصة كبيرة في تطبيق عقاري محترف باسم (منصات العقاريه) والموجود في جميع متاجر الجوال.

ولم تكن منصات الأولى التي تحصل على تصنيف ائتماني من قِبَل وكالة سمة، حيث أعلنت شركة الاتصالات السعودية "اس تي سي" نهاية أكتوبر الماضي عن حصولها، على تصنيف عند "AAA"على المدى الطويل و "T1" على المدى القصير، وهو أعلى تصنيف ائتماني من قبل وكالة سمة للتصنيف. (مرخصة من قبل هيئة السوق المالية).

وكشف الرئيس التنفيذي لوكالة "سمة للتنصيف الائتماني" نبيل المبارك، أن السوق السعودية يفتقد تحليل كل قطاع بما فيه التصنيف السيادي، مشيرا إلى أن ذلك التصنيف سيرى النور قريبا.

وأوضح المبارك أن هناك تصنيفاً جديداً لقطاعات سوق الأسهم السعودية، التي لم تشملها تصنيفات الوكالات الدولية.

وأضاف أن تصنيفات قطاعات سوق الأسهم ستشمل البتروكيماويات والتجزئة والتأمين والسيارات والصحة، مبيناً أن العمل جار على هذا حيث يكون لكل قطاع تصنيف، ليظهر النظرة المستقبلية له.