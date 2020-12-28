شكرا لقرائتكم خبر عن الخضري تُعلن عن سحب 10 مشاريع مختلفة بقيمة 994 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن سحب عدد 10 مشاريع مختلفة من ضمن المشاريع التي سبق وأن تم ترسيتها على الشركة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن القيمة الإجمالية لتلك العقود تُقدر بـ 994.046 مليون ريال.

وبحسب البيان، تعود تلك المشاريع لصالح جهات حكومية ممثلة في وزارة التعليم، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة البيئة والمياة والزراعة، وزارة الصحة.

وأشارت إدارة الشركة إلى أن تاريخ سحب تلك المشاريع تم مابين تاريخ 4/ 9/ 1438هـ وتاريخ 18/ 5/ 1441هـ خلال فترة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية السابقة ولم يتم الإفصاح عن سحب تلك المشاريع حسب سياسة الإفصاح في حينه.

وأفادت الشركة، بأن الخسائر الأولية الناتجة عن سحب تلك المشاريع بلغت 260 مليون ريال، ولا يزال العمل جاري على التحقق من الخسائر الفعلية نتيجة سحب تلك المشاريع.

يُذكر أن الشركة لم تتمكن من نشر النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020، في الوقت المحدد، نتيجة عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية لعدة فترات سابقة.

وكانت الشركة قد أعلنت، في وقت سابق من نوفمبر الجاري، عن عرض المسودة النهائية لخطة إعادة هيكلة الشركة، عبر وسائل التقنية الحديثة، متضمنه عدة نقاط، شملت: التحديات وأسباب الخسائر، وخطة إعادة التنظيم المالي للشركة والجدول الزمني، والخطة المقترحة للتحول واستراتيجية الشركة.

وأفادت الشركة، بأن العرض اشتمل على الخطة الاستراتيجية التشغيلية للشركة، علماً بأن عرض المسودة قد تم بحضور بعض مساهمي الشركة، وممثل المستشار القانوني وممثل المستشار المالي.