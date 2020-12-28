شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية الجلسة عقب توقيع "ترامب" على الحزمة المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الإثنين في اعقاب توقيع الرئيس "دونالد ترامب" على الحزمة المالية الثانية لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات أزمة فيروس "كورونا".



كانت وسائل إعلامية قد أكدت أمس الأحد أن الرئيس "ترامب" وقع على حزمة تحفيز نقدية وحزمة للإنفاق بإجمالي قيمة 2.3 تريليون دولار، وذلك لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا".



يأتي ذلك على الرغم من تلميح "ترامب" إلى استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قانون الإنفاق العسكري، واشترط زيادة الحوافز المالية المباشرة للأسر إلى 2000 دولار بدلا من 600 دولار.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% (ما يعادل 235 نقطة) إلى 30435 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 60 نقطة) إلى 12865 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 25 نقطة) إلى 3728 نقطة.