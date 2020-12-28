شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع للجلسة الثالثة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الإثنين للجلسة الثالثة على التوالي وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب توقيع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على حزمة التحفيز المالي.



وأكدت وسائل إعلامية بالأمس الأحد أن الرئيس "ترامب" وقع على حزمة تحفيز نقدية وحزمة للإنفاق بإجمالي قيمة 2.3 تريليون دولار، وذلك لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا".



ومن شأن هذه الخطوة تقديم المزيد من الدعم والتعافي للاقتصاد الأكبر في العالم، وهو ما يعني بالتبعية زيادة الطلب على المعادن الصناعية وأبرزها النحاس.



وارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم فبراير/شباط في بورصة شنغهاي بنسبة 1.2% إلى 58.930 يوان للطن (ما يعادل 9024.6 دولار للطن).



ومن ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.3 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجل للنحاس تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 3.59 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 3.61 دولار وأقل سعر عند 3.55 دولار.