شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل الارتفاع بدعم آمال الطلب فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي، بدعم آمال استمرار تعافي مستويات الطلب فى الولايات المتحدة ، خاصة بعد تمرير تحفيز مالي ضخم لدعم أكبر اقتصاد مستهلك للوقود فى العالم.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.35% إلى مستوي 48.94$ ، من مستوى الافتتاح عند 48.29$، وسجل أدني مستوي عند 47.53$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.4% إلى مستوي 52.00$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 51.30$ ، وسجل أدنى مستوي عند 50.56$.

عند تسوية الخميس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.5% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت، فقدت أسعار النفط العالمية متوسطا 1.75% ، فى أول خسارة أسبوعية فى شهرين ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى القلق المتصاعد حيال السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

لمواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ،وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الأحد قانونا بحزمة إنفاق مالي ومساعدات بقيمة 2.3 تريليون دولار.

ستعيد تلك الخطوة إعانات البطالة لملايين الأمريكيين، وتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية، فى أمور تساعد كثيرا فى تعافي أكبر اقتصاد مستهلك للوقود فى العالم.

وأظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي فى الولايات المتحدة، انخفاض مخزونات الخام للأسبوع الثاني على التوالي، بالإضافة إلى هبوط غير متوقع فى مخزونات البنزين ، فى علامات إيجابية لمستويات سحب واستهلاك الوقود.