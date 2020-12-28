شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل التراجع بعد تمرير "دونالد ترامب" حزمة الإنفاق المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، بفعل ضعف الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على الأسواق ، بعد تمرير الرئيس "دونالد ترامب" حزمة الإنفاق المالي الجديدة فى الولايات المتحدة.

تراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.3 % إلى مستوى 89.98 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.22 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.36 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الخميس منخفضا بنسبة 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفضل ارتفاع شهية المخاطرة ،عقب الإعلان عن اتفاق التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وحقق المؤشر على مدار كامل تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 0.25% ، بفضل عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى عامين ونصف عند 89.73 نقطة.

تلقت أسواق المال العالمية دعما إيجابيا يوم الاثنين بعدما وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" رسميا مشروع قانون حزمة الإنفاق المالي الجديدة فى الولايات المتحدة.

وقع ترامب على مشروع قانون الإغاثة الجديدة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا بحوالي 900 مليار دولار ،وحزمة تمويل حكومي بقيمة 1.4 تريليون دولار ،ليكون إجمالي التحفيز المالي الجديد بنحو 2.3 تريليون دولار.

كان الكونغرس قد توصل يوم الثلاثاء الماضي إلى مشروع القانون عقب شهور من المفاوضات بين المشرعين من قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي.