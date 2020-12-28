شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع بأكثر من 3% بدعم تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 3% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع ، لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 3.1% إلى مستوي 26.77$ ، من مستوي الافتتاح عند 25.97$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 25.89$.

أنهي المعدن الأبيض "الفضة" تعاملات الخميس فى أخر تعاملات الأسبوع ، مرتفعا بنسبة واحد بالمئة ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع صعود معظم المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

وفقدت أسعار الفضة نسبة 0.25% على مدار كامل الأسبوع الماضي ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح ، من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 27.40$ للأوقية.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.3% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يصب فى صالح أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الهبوط فى ظل تباطؤ الطلب على الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على الأسواق ، بعد تمرير حزمة التحفيز المالي الجديدة فى الولايات المتحدة.

وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الأحد قانونا بحزمة إنفاق ومساعدات مالية بقيمة 2.3 تريليون دولار ،لمكافحة جائحة فيروس كورونا ،وتجنب إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية.