شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى 10 أشهر بفضل التحفيز المالي فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لأعلى مستوى فى عشرة أشهر ، لتواصل مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على أسواق المال العالمية ، بفضل التحفيز المالي فى الولايات المتحدة ، لدعم أكبر اقتصاد فى العالم فى مواجهة أضرار جائحة فيروس كورونا.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.7% حتى الساعة 11:47 بتوقيت جرينتش ،وسجل مستوي 398.88 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير الماضي ، وأنهي المؤشر جلسة الخميس مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

وعلى صعيد كامل جلسات الأسبوع الماضي ،استقر مؤشر داو جونز أوروبا دون أي تغيير يذكر ،وسط تقييم المستثمرين لتطورات الموجة الثانية لفيروس كورونا ،ومفاوضات التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى عشرة أشهر ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع صناعة السيارات ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع صعود بأكثر من 1.5% ، ليواصل القطاع الأداء الإيجابي للجلسة الثالثة على التوالي.

وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على مشروع قانون الإغاثة الجديدة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا بحوالي 900 مليار دولار وحزمة تمويل حكومي بقيمة 1.4 تريليون دولار ،ليكون إجمالي التحفيز المالي الجديد فى الولايات المتحدة بنحو 2.3 تريليون دولار.

كان الكونغرس قد توصل يوم الثلاثاء الماضي إلى مشروع القانون عقب شهور من المفاوضات بين المشرعين من قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.7% ،وأنهي المؤشر جلسة الخميس مرتفعا بنسبة 0.35% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.0% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.2% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 1.5% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.