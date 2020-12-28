الليرة التركية ترتفع لأقوى مستوى منذ سبتمبر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صعدت الليرة التركية بما يصل إلى اثنين بالمئة مقابل الدولار اليوم الاثنين إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل سبتمبر أيلول، مواصلة مكاسبها بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي ومدعومة من شراء المؤسسات للعملة قبل الموعد النهائي لسداد الضرائب.

وارتفعت الليرة إلى 7.4100 مقابل الدولار في معاملات هزيلة بسبب عطلات نهاية السنة. كان البنك المركزي رفع يوم الخميس سعر إعادة الشراء لأسبوع واحد إلى 17 بالمئة من 15 بالمئة.

وفي الساعة 1209 بتوقيت جرينتش، استقرت الليرة عند 7.4425، لكنها تظل منخفضة 20 بالمئة عما كانت عليه في نهاية العام الماضي.

وقال متعامل في إسطنبول "لا يوجد تدفق أخبار كبير. لكن لأنه اليوم الأخير لدفع الضرائب نرى بعض الطلب على الليرة من المؤسسات".

وقال آخر إن هناك تحركا في الليرة بسبب إقبال المؤسسات، مع غياب الأجانب إلى حد كبير عن السوق بسبب العطلات.

ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي في إطار سعيه لتهدئة تضخم في خانة العشرات وتعزيز مصداقية سياسته تحت محافظه الجديد ناجي أغبال.

جاء هذا التشديد النقدي في أعقاب زيادة 475 نقطة الشهر الماضي، وهي الخطوة الأولى التي اتخذها أغبال بعد تولي زمام الأمور، في إطار تغييرات على مستوى القيادات تعهد فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعصر اقتصادي جديد.