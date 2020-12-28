شكرا لقرائتكم خبر عن مستويات قياسية لـ«وول ستريت» بعد توقيع ترامب قانون التحفيز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية مستويات قياسية مرتفعة عند الفتح في بورصة وول ستريت الاثنين إذ عزز توقيع الرئيس دونالد ترامب على مشروع قانون طال انتظاره يتضمن حزمة تحفيزية لتخفيف تداعيات جائحة كوفيد-19 الرهانات على تعاف اقتصادي، وهو ما يساعد أسهم الشركات المالية والطاقة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 83.40 نقطة، أو 0.28 بالمئة، إلى 30283.23 نقطة في بداية جلسة التداول.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 20.00 نقطة، أو 0.54 بالمئة، إلى 3723.03 نقطة في حين قفز المؤشر ناسداك المجمع 109.90 نقطة، أو 0.86 بالمئة، إلى 12914.64 نقطة.

وارتفعت الأسهم الأوروبية الاثنين بعدما وقعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاق تجارة طال انتظاره، في حين دعمت حزمة تحفيز أمريكية سخية شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.

وقع الرئيس الأمريكي، الأحد حزمة مساعدات مالية وإنفاق بقيمة 2.3 تريليون دولار بعدما رفض في بداية الأمر إقرار التشريع الذي يعيد إعانات البطالة للملايين ويجنب الحكومة الاتحادية إغلاقا في أزمة من صنع يديه.

وقفز مؤشر الأسهم الأوروبية القياسي 0.5 بالمئة، وحققت أسهم شركات صناعة السيارات والطاقة أكبر المكاسب.

تدعمت المعنويات كذلك بانطلاق برنامج تطعيم في أوروبا يوم الأحد، لينعش الآمال في اختفاء الجائحة بحلول النصف الثاني من 2021 وتعاف اقتصادي قوي.

وقعت بريطانيا اتفاق تجارة لما بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي قبل سبعة أيام فقط من مغادرة واحدة من أكبر التكتلات تجارية في العالم.

والأسواق في لندن مغلقة الإثنين في عطلة، بينما يُتوقع أن تكون أحجام التداولات ضعيفة في الأسواق الأوروبية عموما في أسبوع عمل قصير آخر بسبب العطلات. (رويترز)