شكرا لقرائتكم خبر عن «فلاي دبي» تستأنف عدد من الرحلات إلى السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” قال متحدث باسم فلاي دبي: قامت فلاي دبي، الاثنين، وبالتنسيق مع السلطات المختصة في كل من الإمارات والسعودية، بتشغيل ثلاث رحلات إعادة من السعودية إلى دبي.

وأضاف: سيتم تشغيل رحلتين من جدة ورحلة واحدة من الرياض للمساعدة في عودة المواطنين والمقيمين إلى الإمارات والمتواجدين حالياً في المملكة. ووجهت فلاي دبي الشكر والتقدير لسفارة الدولة في المملكة ممثلة بالسفير، على الجهود التي بذلوها لإنجاح وتشغيل هذه الرحلات. كما وجهت الشكر إلى السلطات المختصة في المملكة على وتعاونها في توفير كل التسهيلات المطلوبة.

ومن جانب آخر، قال المتحدث: تماشياً مع التوجيهات الصادرة عن السلطات، سيتم إعادة رحلات فلاي دبي إلى مطار الدمام الدولي، ومطار الرياض الدولي، اعتباراً من 29 ديسمبر/كانون الأول.

وقال: «القيود لا تزال سارية، وننصح المسافرين بالتحقق بانتظام من موقع إياتا قبل رحلاتهم، أو زيارة موقع فلاي دبي. وتقتصر هذه الرحلات فقط على المسافرين غير السعوديين إلى دبي».

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