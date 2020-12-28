شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 87% من جناح الفلبين في إكسبو 2020 دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت الحكومة الفلبينية عن اكتمال 87% من إنشاء الجناح الفلبيني في إكسبو دبي 2020، حيث صرحت وزارة التجارة والصناعة الفلبينية (PDTI) وأمين عام المفوض رامون لوبيز أن «بانجكوتا تسير على الطريق الصحيح لتاريخ تسليمها المقرر في مارس 2021، مع بذل الفرق المشاركة كافة جهودها. يسلط بانجكوتا الضوء أيضاً على شغف الدولة بالاستدامة. مما دفعنا إلى البقاء على إتمام جدول التسليم على المسار الصحيح على الرغم من قيود الحركة المفروضة الناجمة عن وباء كورونا.

وعبّر لوبيز عن امتنانه لفريق عمل إكسبو لمساعدتهم ومشاركتهم السخية مع الفريق الفلبيني، حيث قال: أتقدم بجزيل الشكر لفريق عمل إكسبو دبي 2020 على جهدهم الكبير الذي مكننا من بناء جناح الفلبين، حيث ساهمت مساعدتهم في كافة المجالات اللوجستية والإدارية في الدعم التقني وتسهيل كافة إجراءات الدخول والترخيص مما مكننا من تسليم الجناح في الموعد المحدد.

ومن جهته، أكد عمر شحادة، الرئيس التنفيذي لعمليات المشاركات الدولية، على أهمية عمل الفريق في مجال إنشاء الجناح مصرحاً: "إن الشغف المطلق للأشخاص الذين يقفون وراء جناح الفلبين جدير بالثناء حقاً، ويشرفني أن أشهد إبداعهم وعملهم الجاد من خلال بانجكوتا. أنا واثق بأن الجالية الفلبينية في الإمارات العربية المتحدة ستفخر بهويتها بمجرد أن تشاهد ما أعده الفريق الفلبيني لهم في معرض إكسبو 2020 القادم.

وأكدت سفيرة الفلبين لدى الإمارات هجايكلين كوينتانا فخرها الشديد بفريق عمل الجناح الفلبيني، وقالت: إنني فخورة جداً بفريق عمل إكسبو 2020 الفلبيني وإبداعاتهم المتفانية في سبيل إنتاج البانجكوتا مما سيساهم في رفع اسم بلادنا وترك رسالة قوية لمشاركتنا في هذه الفعالية. إنني أتطلع إلى الكشف عن جناحنا الوطني وأنا واثقة بأنه سيخلق فرصاً لا حصر لها للفلبينيين للازدهار والتألق وتعزيز تأثيرهم عبر مختلف القطاعات على مستوى العالم.

ويكرم تصميم جناح البانجكوتا، أو ما يعرف بـ «الشعاب المرجانية» في لغة التغالوغ القديمة، الموارد الطبيعية التي تقدمها الفلبين، وتحديداً الطابع المعماري للشعاب المرجانية الأصلية في الأرخبيل.

يعتبر الجناح المصمم من قبل بودجي للتصميم المعماري الملكي وبرعاية ماريان باستور روسيس البالغ من الحجم 1386 متراً مربعاً تصويراً للشعاب المرجانية المتشابكة ليس فقط مع بعضها بعضاً بل مع العالم أجمع، ما يجعلها مجتمعاً واحداً متأصلاً.

وأكد أمين عام المفوض لوبيز أن العالم لن يشاهد روعة بانجكوتا فحسب، بل سيتم عرض الجناح أيضاً على الفلبينيين في وطنهم، حيث سيتم نقل الجناح إلى منطقة كلارك فريبورت في بامبانجا بمجرد اختتام معرض إكسبو 2020.

تجسيد التعاون أو الباينهان «روح الفريق»

يعمل الجناح الفلبيني على عرض الهوية الفلبينية والتي تتمحور حول التعاون المشترك ومبدأ «البيانهان»، وهي كلمة فلبينية في لغة التغالوغ تعني «العمل الجماعي» يمكن ربطه بالمجتمع الفلبيني المحلي حيث يمكنك طلب جارك للمساعدة وسوف يقدمها بكل سرور. صرح لوبيز بأن هذا كان واضحاً إلى حد كبير من خلال الجهود الجماعية بين الفريق الفلبيني وفريق البناء في إكسبو، فضلاً عن الكيانات الأخرى متعددة الثقافات ومتعددة الجنسيات المشاركة في إنشاء بانجكوتا مما يجعل صدى العمل الجماعي عالمياً.

منبع للمعلومات

وفقاً للوزيرة المساعدة لوزارة التجارة والصناعة الفلبينية روسفي جايتوس والمفوض العام المناوب لبانجكوتا، سيظهر الجناح الجالية الفلبينية المنتشرة في أنحاء العالم من خلال السفر، والهجرة والتكنولوجيا وسيعرض بانجكوتا الفنون المعاصرة، والفن المعماري والتصميم لتقديم أمة مترابطة بالثقافة والخيال. سيسلط بانجكوتا الضوء على التطورات المتزايدة للمجتمع من خلال الفن المعاصر الذي يرسم للزوار تجربة فريدة من نوعها مما يساهم في خوضهم رحلة استكشافية لعجائب الفلبين.

سيعرض الجناح الفلبيني ثماني مناطق مختلفة، وهي:

منطقة 1A (البوابة) – مرحباً بكم في الماضي والمستقبل: هاليا مقدمة من دبلي دياز

منطقة 1B (البلازا): مسرحية موسيقية ممزوجة بالطبيعة والثقافة: الصليب الغامض مقدمة من دان راراليو

منطقة 2- الطبيعة هي السلام: جذور الكون مقدمة من قبل لي باجي، وسكوت تواسون، وايفان ساريناس

منطقة 3- الإنسان هو الطبيعة: إناء الوقت مقدمة من باتريك كابرال

منطقة 4 – تنوعات العالم: اللولب مقدمة من بيبي وكوكو اني من B+C

منطقة 5 – هديتنا إلى العالم: من إنتاج BBDO Guerrero Inc

منطقة 6 (على طريق الجسر) – منبر الانتقال: «ليموكون وتيمامانكين» مقدمة من قبل ريل هيلاريو

منطقة 7- التخيلات (الطابق الأول): الماضي الخارق مقدم من قبل ديكستر فرنانديز

منطقة 7 – التخيلات (الطابق الثاني): الآفاق العالية مقدمة من تشارلي كو

منطقة 7 – التخيلات: ملتقى الأجنحة مقدمة من قبل عبدالمري توي ملمو جونيور

منطقة 8- مقهى المانجروف مقدمة من قبل رازونس