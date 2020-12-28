شكرا لقرائتكم خبر عن سحوبات السيارات الفارهة الأغلى في تاريخ «دبي للتسوق» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

يحمل مهرجان دبي للتسوق بدورته السادسة والعشرين لهذا العام، الكثير من فرص الفوز بجوائز قيّمة لسكان دبي وزوارها خلال فترة فعالياته.

وتتضمن الدورة الحالية لأكبر وأطول مهرجانات التسوق على مستوى العالم والذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، سحوبات كبرى للفوز بجوائز رائعة تقدر قيمتها بملايين الدراهم في مختلف وجهاته حتى 30 يناير 2021.

وتشتمل السحوبات الكبرى خلال مهرجان دبي للتسوق على سحب للفوز بسيارة فينير سوبر سبورت بقيمة 6 ملايين درهم إضافة إلى سحوبات كبرى على 45 سيارة إنفينيتي QX60 و45 سيارة نيسان جديدة، إضافة إلى جوائز نقدية بقيمة مليون درهم، وجوائز إجمالية قدرها 25 كيلوجراماً من الذهب.

سحوبات السيارات

يشهد مهرجان دبي للتسوق تنظيم سحوبات دبي للسيارات الفارهة التي تعتبر الأغلى قيمة في تاريخ المهرجان؛ حيث سيحظى محظوظ واحد بفرصة الفوز بسيارة فينير سوبرسبورت الرياضية التي تبلغ قيمتها 6 ملايين درهم، والتي تنتجها شركة دبليو موتورز للسيارات. ويمكن للمتسوقين الحصول على قسيمة المشاركة بالسحب عند شراء نموذج مصغر لسيارة فينير سوبرسبورت مقابل 1500 درهم.

تعود سحوبات إنفينيتي الكبرى مجدداً إلى مهرجان دبي للتسوّق لهذا العام، باعتبارها أحد أبرز عروض الجوائز المنتظمة والمفضلة خلال موسم المهرجان. ويمكن للمتسوقين شراء تذاكر السحب بسعر 200 درهم إماراتي من محطات وقود محددة من «إيبكو» أو «اينوك» في دبي ولدى متاجر زووم ومحطات مترو دبي، وسيفوز واحد من سعداء الحظ يومياً بسيارة إنفينيتي QX60، بالإضافة إلى جائزة نقدية بقيمة 200 ألف درهم. وسيتم إعلان أسماء الفائزين خلال سحوبات يومية تُقام في القرية العالمية، كما سيفوز شخص واحد بجائزة قيمتها 500 ألف درهم في اليوم الأخير من المهرجان.

ويشهد مهرجان دبي للتسوق تنظيم سحوبات نيسان الكبرى التي تقدم ستة طرازات مختلفة من سيارات نيسان للفائزين من سعداء الحظ. وسيحظى المتسوقون بفرصة الفوز بالجوائز عند إنفاقهم مبلغ 25 درهماً لشراء أي منتجات غير بترولية من أي محطة وقود إيبكو أو اينوك في دبي خلال مهرجان دبي للتسوق أو من خلال شراء الحزمة الترويجية التي تحتوي على ثلاثة قسائم خاصة بسحوبات نيسان الكبرى. وتقدم سحوبات نيسان الكبرى سيارتي نيسان باترول، وسيارة واحدة نيسان باثفايندر، و8 سيارات نيسان أكس-تريل، و10 سيارات نيسان كيكس، و12 سيارة نيسان ميكرا، و12 سيارة نيسان سنترا. وسيتم الإعلان عن الفائزين من خلال سحوبات يومية تقام طوال فترة المهرجان.



الجوائز النقدية

ويواصل المهرجان تقديم الجوائز في دورته لهذا العام بأسلوب مختلف كلياً. ويمكن للمتسوقين في أي من مراكز التسوق التابعة لمجموعة مراكز التسوق في دبي المشاركة في سحب عجلة «دوّر واربح» الذي يتيح الفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 100 ألف درهم أسبوعياً. ويمثل هذا السحب أحد أبرز العروض الترويجية السنوية التي تقدم جوائز مميزة خلال مهرجان دبي للتسوق؛ حيث يحصل المتسوقون على قسائم سحب حمراء أو زرقاء أو صفراء عند إنفاقهم مبلغ 150 و200 و300 درهم إماراتي على التوالي. ويمكن للمتسوقين من حاملي القسائم الحمراء الفوز بجوائز نقدية تصل إلى 250 ألف درهم، بينما يمكن لحاملي القسائم الزرقاء الفوز بجوائز نقدية تصل إلى 350 ألف درهم إماراتي، وسيحصل حاملو القسائم الصفراء على جوائز بقيمة 400 ألف درهم. ويقام سحب خاص لاختيار 24 متسوقاً من سعداء الحظ لتدوير عجلة «دوّر واربح» للفوز بجوائز تتراوح قيمتها بين 2000 إلى 200 ألف درهم. كما سيحظى المتسوقون في مراكز التسوق المشاركة بفرصة الفوز بجوائز نقدية خلال سحوبات «دوّر واربح» الأسبوعية التي ستقام أيام 11 و18 و25 و30 يناير.

جوائز الذهب

تستضيف مجموعة دبي للذهب والمجوهرات سحوبات كبرى خلال فترة مهرجان دبي للتسوق وحتى يوم 30 يناير، حيث تقدم جوائز إجمالية قدرها 25 كيلوجراماً من الذهب للمتسوقين المحظوظين. ويمكن لسكان دبي وزوارها دخول السحب عند شراء مجوهرات من المتاجر المشاركة التابعة لمجموعة دبي للذهب والمجوهرات والبالغ عددها 180 متجراً في مختلف أنحاء دبي، بما في ذلك سوق الذهب في ديرة ومينا بازار إضافة إلى مراكز التسوق في الإمارة. وسيحصل المتسوقون الذين ينفقون 500 درهم لشراء المجوهرات الذهبية، على قسيمة واحدة للسحب، كما سيحصل المتسوقون الذين يشترون الألماس أو اللؤلؤ أو الساعات بقيمة 500 درهم على قسيمتين للسحب. وسيتقاسم أربعة فائزين كل يومين خلال مهرجان دبي للتسوق، كيلوجراماً واحداً من الذهب بالتساوي، كما يتقاسم 12 فائزاً 3 كيلوجرامات من الذهب كجزء من السحب على الجوائز الكبرى خلال اليوم الأخير من مهرجان دبي للتسوق.

جائزة مليونير شير من مهرجان دبي للتسوّق

يقدم العرض الترويجي الرائع مليونير شير من مهرجان دبي للتسوق الفرصة لمتسوق واحد محظوظ للفوز بمليون نقطة «شير» أسبوعياً حتى اختتام فعاليات المهرجان يوم 30 يناير 2021. ويمكن للمتسوقين الدخول في السحب الأسبوعي عند إنفاق أكثر من 300 درهم في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة. ويحتاج المتسوقون لتنزيل تطبيق المكافآت «شير» ومسح فواتير التسوق الخاصة بهم بقيمة 300 درهم أو أكثر.