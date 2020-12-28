شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 425 وحدة سكنية بـ 631.78 مليون في دبي خلال يومين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 1.2 مليار درهم في يومين، وسط نشاط قوي في تسجيل الوحدات، حيث تجاوز 425 مبايعة للشقق والفلل بقيمة إجمالية 631.78 مليون درهم يومي الأحد والاثنين.

ويوم الاثنين، بلغت التصرفات أكثر من 522 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 239 مبايعة بقيمة 334.21 مليون درهم، منها 12 مبايعة للأراضي بقيمة 47.44 مليون درهم و227 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 286.77 مليون درهم.

أهم مبايعات الشقق والفلل جاءت بقيمة 9 ملايين درهم بمنطقة جميرا الأولى، تلتها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى، وأخيراً مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل يوم الاثنين، إذ سجلت 60 مبايعة بقيمة 64 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم.

ويوم الأحد، بلغت التصرفات 673 مليون درهم؛ حيث شهدت الدائرة تسجيل 220 مبايعة بقيمة 460.37 مليون درهم، منها 22 مبايعة للأراضي بقيمة 115.36 مليون درهم، و198 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 345.01 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الشقق والفلل بـ33 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة.

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