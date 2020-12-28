شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تعزز ترتيبها العالمي بين أهم 17 مركزاً مالياً ذكياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلّت دبي في المركز الأول أوسطياً، والـ 17 عالمياً على مؤشر المراكز المالية الذكية الصادر عن مؤسسة «زد ين» البريطانية، ضمن مبادرة «لونج فاينانس»، التي أطلقتها المؤسسة لتحسين فهم المجتمع لكيفية عمل النظام المالي العالمي ومدى كفاءته. ويقيس المؤشر أداء 51 مركزاً مالياً حول العالم، وفقاً لمجموعة من المعايير تتعلق بالنهج المتبع لتنظيم ودعم صناعة الابتكار والتكنولوجيا التي يوفرها النظام البيئي التجاري، ومدى دمج التكنولوجيا والصناعات المبتكرة في الاقتصاد، ومدى جودة العمل الجاري في هذه المراكز المالية وتنافسيتها. وقفزت دبي 17 مرتبة عن التصنيف الماضي (34)، لتحصل على 640 نقطة على المؤشر العام، متفوقة بذلك على دبلن وباريس وطوكيو وفرانكفورت وواشنطن العاصمة وميونخ. وفي التصنيفات الفرعية، حلت الإمارة في المركز الـ 11 في معيار الكثافة الإبداعية، والذي يقيس مدى احتضان المركز المالي للتكنولوجيا الحديثة والقطاعات الصناعية المبتكرة. كما جاءت في المركز الـ 23 في معيار الابتكار الذي يوفره النظام التجاري، والمركز الـ 26 في معيار الجودة والتنافسية. وتصدرت نيويورك التصنيف العام، تلتها لندن في المركز الثاني، ثم سنغافورة ثالثة، وهونج كونج في المركز الرابع وأكسفورد في المركز الخامس. وقال التقرير، إن مركز دبي المالي العالمي يعدّ واحداً من أكثر المراكز المالية تقدماً في العالم، والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، بالإضافة إلى كونه أكبر نظام بيئي مالي في المنطقة؛ حيث يضم تحت مظلته أكثر من 24 ألف متخصص يعملون في أكثر من 2200 شركة مسجلة نشطة. وتتمثل رؤية المركز في قيادة مستقبل التمويل في الشرق الأوسط؛ إذ يقدم بيئة شاملة للحلول التكنولوجية المالية ومصادر رؤوس الأموال، بما في ذلك حلول الترخيص الفعالة من حيث التكلفة وبرامج مسرعات الأعمال المبتكرة، وكذلك تمويل الشركات الناشئة خلال مرحلة النمو.