شكرا لقرائتكم خبر عن موانئ دبي العالمية تستثمر 190 مليون دولار في ميناء لواندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:

”الخليج 365”

تم اختيار مجموعة موانئ دبي العالمية، بصفة «مقدم العطاء المفضّل» للدخول في مباحثات مع الحكومة الأنغولية حول عقد امتياز لمدة 20 عاماً لتشغيل محطة حاويات متعددة الأغراض في ميناء لواندا.

وكانت الحكومة الأنغولية قد طرحت مؤخراً مناقصة عالمية وتم الإعلان الشهر الماضي عن اختيار مجموعة موانئ دبي العالمية من قبل لجنة التقييم التي شكلتها وزارة النقل الأنغولية، لكي تبدأ مرحلة المناقشات الرسمية بين المجموعة وحكومة أنغولا بشأن بنود اتفاقية الامتياز.

وتخطط موانئ دبي العالمية لاستثمار 190 مليون دولار خلال فترة الامتياز التي تمتد لعشرين عاماً، وتتضمن تلك الاستثمارات إعادة تأهيل البنية التحتية الحالية، وإضافة معدات جديدة بهدف الارتقاء بجودة العمليات حسب المعايير العالمية ورفع كفاءة المحطة، وتدريب وتطوير قدرات طاقم العمل الحالي، مما يحقق الهدف الأوسع للشركة والمتمثل في زيادة سعة المحطة إلى 700 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً.

تتعامل محطة الحاويات في ميناء لواندا بمناولة الحاويات والبضائع العامة، ويبلغ طول رصيفها 610 أمتار بعمق 12.5 متر، وتبلغ المساحة الكلية للساحة 23 هكتاراً. وستكون محطة الحاويات متعددة الأغراض أول محطة حاويات بحرية تشغلها وتديرها مجموعة موانئ دبي العالمية على الساحل الغربي للجزء الجنوبي من قارة إفريقيا، ومن المتوقع أن تعزز هذه المحطة من حضور موانئ دبي العالمية في القارة الإفريقية.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: لدينا ثقة كبيرة في الإمكانات التي تتمتع بها أنغولا لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، ونحن حريصون على أن نقوم بدورنا في تنمية البلاد، خاصةً أن أنغولا تتمتع بموقع استراتيجي على المحيط الأطلسي يتيح لها الاستفادة من التدفق التجاري من وإلى الدول المجاورة في المنطقة. وتتمتع موانئ دبي العالمية بأداء وسجل قوي في القارة الإفريقية وحول العالم في مجال تشغيل الموانئ والأعمال اللوجستية حسب أعلى المعايير العالمية، وهو ما ساعد في خلق ممرات تجارية وساهم في النمو الاقتصادي في الدول التي نعمل فيها.

وأضاف: نتطلع للعمل والتعاون مع حكومة أنغولا في ما يتعلق بالامتياز، ونود أن نعرب عن شكرنا وخالص تقديرنا وامتناننا لإتاحة الفرصة لنا لتأسيس هذه الشراكة.