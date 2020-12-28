شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية.. وصعود المؤشر "نمو" بنسبة 12.1% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.29% خاسراً 25.28 نقطة ليغلق عند مستوى 8715.38 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 12.1% رابحاً 2628.96 نقطة ليغلق عند مستوى 24349.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 326.7 مليون سهم بقيمة 8.5 مليار ريال.

وهبط 12 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.81%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 0.75%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.45%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.43%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.38%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.35%، ثم قطاعي النقل وتجزئة الأغذية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.52%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.29%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.81%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.61%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.48%.

وقفز 61 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الوطنية للتعليم" بنسبة 10%، ثم سهم "حلواني إخوان" بنسبة 9.89%، ثم سهم "عطاء" بنسبة 7.33%، فيما تراجع 126 سهماً على رأسها سهم "أميانتيت" بنسبة 3.28%، ثم سهم "ساب للتكافل" بنسبة 2.66%، ثم سهم "زجاج" بنسبة 2.43%، فيما تصدر سهم "كيمانول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 443.4 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو)، استلامها خطاب بتاريخ 27 ديسمبر، من أحد الشركات المستثمر فيها - الشركة الوطنية للغازات الصناعية (غاز) - يفيد بموافقة مجلس المديرين في اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 ديسمبر، على توزيع أرباح نقدية في تاريخ 28 ديسمبر، وذلك عن الربع الرابع من عام 2020م، حيث تمتلك شركة (غازكو) ما نسبته 9% من رأسمال (غاز) ويبلغ نصيب شركة (غازكو) من هذه التوزيعات مبلغ 50.4 مليون ريال سعودي، علما بأن الأثر المالي لهذه التوزيعات سيظهر إيجاباً على النتائج المالية للشركة بنهاية عام 2020م، منوهة إلى أنه بذلك يكون إجمالي نصيب الشركة من الأرباح الموزعة عن عام 2020م مبلغ 63 مليون ريال.

وفي سياق آخر أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) عن تحديث الأسهم الحرة لجميع المصدرين المدرجين في السوق وذلك من بداية التداول في يوم الأحد 3 يناير، وسيتم إضافة أسهم الشركات التالية إلى مؤشرات السوق:

1- شركة بن داود القابضة، مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر قطاع تجزئة الأغذية.

2- شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية، مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر قطاع الخدمات التجارية والمهنية.

كما تم إعادة تصنيف شركة مدرجة في السوق الرئيسية بناء على المعيار العالمي للقطاعات (GICS) كما يلي:

- إنتقال شركة أيان للإستثمار من قطاع الصناعات / السلع الرأسمالية إلى قطاع الصحة / الرعاية الصحية.

وسيتم العمل بالتصنيف الجديد في حساب مؤشرات القطاعات ابتداءً من يوم الأحد الموافق 3 يناير.