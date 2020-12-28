شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية.. ورأس المال يربح 6 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقى نحو 6 مليارات جنيه، ليغلق عند 639.063 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 10658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 2158 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 12924 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 4105 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 2061 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 2985 نقطة.