شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة مسقط للجلسة الثالثة على التوالى.. وارتفاع 9 أسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة الثالثة على التوالي، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.26% رابحاً 9.36 نقطة ليغلق عند مستوى 3624.540 نقطة، وبلغ حجم التداول 6 ملايين سهم بقيمة 1.1 مليون ريال عبر تنفيذ 381 صفقة لعدد 38 سهماً.

وارتفعت 9 أسهم ببورصة مسقط، على رأسهم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 5.81%، ثم سهم "الشرقية للاستثمار القابضة" بنسبة 4.48%، ثم سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 3.59%، فيما تراجعت 6 أسهم على رأسها سهم "الحسن الهندسية" بنسبة 12.5%، ثم سهم "الشرقية لتحلية المياه" بنسبة 10%، ثم سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 1.89%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 209.2 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الأهلية للتأمين، اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين، أمس الأحد، وتمت الموافقة على إلغاء قرار الجمعية العامة العادية السنوية المنعقدة بتاريخ 18 مايو الجاري، في البند الخامس بشأن مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح مرحلية نقدية للمساهمين (المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع في التواريخ التي يقررها مجلس الإدارة) خلال شهر أغسطس 2020، والموافقة على توزيع أرباح نقدية من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2019، على المساهمين بتاريخ الجمعية، وذلك بمقدار 5 بيسة للسهم الواحد.

وفي سياق آخر أعلنت شركة تكافل عمان للتأمين، عزمها إعداد نشرة إصدار الصكوك الدائمة التي تعتزم إصدارها للاكتتاب الخاص بقيمة 6 ملايين ريال عماني بالتعاون مع مدير الإصدار صحار الإسلامي، ومكتب المستشار القانوني نراورز وهاملينز، منوهة إلى أن إصدار تلك الصكوك والاكتتاب بها وتداولها سيكون خاضعاً لموافقة الهيئة العامة لسوق المال.