شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت يعاود الارتفاع – تحليل – 28-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم مايكروسوفت (MSFT) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.78% بما يعادل 1.73 نقطة ليستقر على سعر 222.75 دولار، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولات السهم أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، ولكن ما كبح من مكاسب السهم بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 216.78، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 232.80.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد