شكرا لقرائتكم خبر عن إنفيديا يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 28-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إنيفيديا (NVDA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تأثر السهم بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.12% بما يعادل -0.62 نقطة ليستقر على سعر 519.75 دولار.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 532.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط