شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 28-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم شركة باي بال (PYPL) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً بتداولاته الأخيرة، و ليحاول أيضاً تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.33% بما يعادل 0.80 نقطة ليستقر على سعر 238.64 دولار، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ووسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 238.28، ليستهدف مستوى المقاومة 256.28.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه