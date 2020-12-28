شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يتراجع بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل – 28-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم ستاربكس (SBUX) في آخر جلساته، وسط محاولات السهم المستمرة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.05% بما يعادل -0.05 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 102.01 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية. لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 100.00، ليستهدف مستوى المقاومة 106.00. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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