أسعار الذهب في مصر اليوم تقفز 5 جنيهات

ارتفعت أسعار الذهب بقيمة 5 جنيهات، اليوم الاثنين، حيث سجل الذهب عيار 21، الأكثر مبيعاً في مصر 822 جنيهاً للجرام. ونشرت صحيفة "اليوم السابع" قائمة بأسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 705 جنيه. عيار 21 سجل 822 جنيها. عيار 24 سجل 939 جنيها. الجنيه الذهب 6546 جنيها. أونصة الذهب 1885 دولارًا. وعالميًا، سجلت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.05%، وصعد سعر الأوقية 0.89 دولارًا، لتسجل الأوقية 1873 دولارا، في الساعة 12:41 ظهرا بتوقيت القاهرة، بحسب وكالة بلومبرج.

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