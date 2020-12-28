شكرا لقرائتكم خبر عن تسوية النزاعات بين مصر وشركة نيوترين الكندية «أجريوم سابقًا» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت كل من وزارتي البترول والثروة المعدنية والمالية تحت إشراف اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الإستثمار بمجلس الوزراء بعقد العديد من المفاوضات المكثفة خلال الأشهر الماضية لمحاولة التوصل لاتفاق يحقق مصالح كافة الأطراف، وهو ما نتج عنه إبرام اتفاق لتسوية تلك النزاعات القائمة بين شركة نيوترين الكندية «أجريوم سابقًا» وشركاتها التابعة، وجمهورية مصر العربية والشركات التي تساهم فيها وزارة البترول والثروة المعدنية بشكل مباشر وغير مباشر، وهو ما يعكس حرص الحكومه المصرية علي تهيئة مناخ جيد للإستثمار عن طريق تسوية كافة المنازعات القائمة مع المستثمرين وجذب رءوس أموال أجنبية.

وتضمن إتفاق التسوية إنهاء لدعوي التحكيم الاستثماري المقامة ضد جمهورية مصر العربية لدى محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي، وكذا دعوى التحكيم التجارى المقامة ضد الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية والمنظورة أمام غرفة التجارة الدولية بباريس، مقابل الاتفاق على نقل ملكية حصة شركة «نيوترين» التي تمثل 59,573,922 سهم بما يعادل 26% من إجمالي أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" إلى وزارة المالية بموجب سعر تفاوضي تم الاتفاق عليه بين الأطراف بمراعاة متوسط أسعار السوق في الفترة التي سبقت توقيع هذا الاتفاق.