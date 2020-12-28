شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 51.04 دولار لبرنت و48.04 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم، 51.04 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة بمقدار 25 سنتا أو ما يعادل 0.5%، وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48.04 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 19 سنت أو ما يوازي 0.4%.

وقلص النفط خسائره اليوم الاثنين بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة مساعدة لمتضرري فيروس كورونا وإنفاق عام بقيمة إجمالية 2.3 تريليون دولار لكن معنويات السوق تأثرت باستمرار المخاوف حيال الطلب في المدى القريب وفقا لرويترز.

وسجلت أسعار النفط الآجلة خسائر أسبوعية هي الأولي لها في ثمانية أسابيع، بنهاية جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث انخفضت عقود خام القياس العالمي برنت بمقدار 1.9% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي انخفاضا بمقدار 1.6%.

واتفقت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" ودول من خارجها علي رأسها روسيا أو ما يعرف ب أوبك بلس على تقليص تخفيضات إنتاج النفط على نحو طفيف اعتبارا من شهر يناير2021 بمقدار 500 ألف برميل يوميا.