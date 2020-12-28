روسيا تتوقع طلبا إضافيا على النفط 5-6 ملايين برميل العام المقبل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الاثنين، إن الضبابية مستمرة فى أسواق النفط العالمية، مضيفا "نستهدف زيادة إنتاج النفط مع تعافي السوق العالمية".

وأوضح نوفاك، أن الطلب العالمي على النفط مازال أقل 6-7 ملايين برميل عن مستوى ما قبل الأزمة.

وتوقع نوفاك زيادة الطلب على النفط 5-6 ملايين برميل العام القادم. وقال نوفاك إن اتفاق أوبك+ قد يتغير إذا تعافت سوق النفط أسرع من المتوقع.