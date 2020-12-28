شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبى ترتفع 0.2% بالختام.. و"مخازن زى" تصعد فى أولى أيام تداولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.2% رابحاً 10.37 نقطة ليغلق عند مستوى 5106.31 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 3 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 733.598 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 87.3 مليون سهم، بقيمة 353.3 مليون درهم، عبر تنفيذ 1460 صفقة.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 0.85%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.34%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.27%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.21%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.20%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.12%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.07%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع الصناعة وحيداً بنسبة 0.27%.

وارتفع 14 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة مخازن زي بنسبة 10.47%، ثم سهم شركة الاتحاد للتأمين بنسبة 8.33%، ثم سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 3.62%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 4.02%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية بنسبة 3.8%، ثم سهم بنك الشارقة بنسبة 1.59%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 85.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.31%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الخليج الاستثمارية، نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة، أمس الأحد، وتمت المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع السابق انعقاده في 11 نوفمبر 2020، وقرر المجلس تأجيل المصادقة على الموازنة لعام 2021 لاجتماع المجلس القادم، وتم الاطلاع على محاضر اجتماعات اللجان واعتمادها.

كما أعلنت شركة واحة الزاوية القابضة، نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة، وتم قبول استقالة موسى إبراهيم محمد الغزاوي من عضوية مجلس الإدارة، وقبول تعيين سلطان سالم تعلوب الردعي كعضو جديد في مجلس إدارة الشركة، مع العرض على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها، ومناقشة والموافقة على أمور عامة تخص الشركة.

فيما أعلنت شركة أم القيوين للاستثمارات العامة، اجتماع مجلس إدارة الشركة، يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر الجاري، للمصادقة على محضر مجلس الإدارة السابق، ومناقشة مستجدات وتطورات سير العمل بشكل عام.