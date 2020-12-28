شكرا لقرائتكم خبر عن 9 قطاعات تصعد بمؤشرات بورصة الكويت بالختام باستثناء "السوق الأول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء السوق الأول، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% رابحاً 2.75 نقطة ليغلق عند مستوى 5555.26 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.19% خاسراً 11.68 نقطة ليغلق عند مستوى 6057.78 نقطة، وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.73% رابحاً 32.9 نقطة ليغلق عند مستوى 4567 نقطة، وقفز مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.12% رابحاً 51.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4664 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 150.9 مليون سهم بقيمة 17.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6143 صفقة، وصعدت 9 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.36%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.35%، يليه قطاعي الخدمات المالية والرعاية الصحية بنسبة 0.33%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.31%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.27%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.12%، ثم قطاعي الصناعة والبنوك بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.70%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.23%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.14%.

وجاء سهم شركة الفنادق الكويتية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.48%، يليه سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية بنسبة 9.50%، ثم سهم شركة ياكو الطبية بنسبة 9.16%، فيما تصدر سهم شركة دار الثريا العقارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 4.35%، يليه سهم شركة بيان للاستثمار بنسبة 4.08%، ثم سهم شركة السكب الكويتية بنسبة 3.66%.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، إعادة التداول على سهمي شركة جياد القابضة، المدينة للتمويل والاستثمار، اعتباراً من غداً الثلاثاء، وذلك بعد الإفصاح عن معلومة جوهرية.

وفي سياق منفصل أعلنت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، نية الشركة لشراء أسهم الخزينة من خلال بورصة البحرين، بناءً على الموافقة الممنوحة من قبل مصرف البحرين المركزي، لشراء أسهم الخزينة بما لا يتجاوز 10%، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ الموافقة.