شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم 28-12-2020 فى مصر.. وعيار 21 بـ 822 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2020 ، بعد ارتفاع بقيمة 5 جنيهات اليوم، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 822 جنيها للجرام حتى صياغة هذه السطور، مع أول يوم في الأسبوع بسوق الصاغة عقب توقف التداول أمس الأحد.



أسعار الذهب اليوم في مصر: أسعار الذهب اليوم في مصر: عيار 18 سجل 705 جنيه. عيار 21 سجل 822 جنيها. عيار 24 سجل 939 جنيها. الجنيه الذهب 6546 جنيها. أونصة الذهب 1885 دولارًا.

وأكد عطية لمعي عضو شعبة الذهب، أن نظام الدمغ بالليزر لن يتم تطبيقه بين يوم وليلية، وكافة الذهب الموجود في الأسواق حاليا مدموغ، لكن ما يستجد هو ضرورة أن يكون الذهب مدموغ بالليزر، مشيرا إلى أن الذهب المدموغ في السوق قبل نظام الليزر سيتم شراءه من المستهلكين بالفاتورة، وكافة الكميات الموجودة في المحال سيتم دمغها على مراحل.

وأضاف، لـ"الخليج 365"، أن التطبيق لنظام الدمغ بالليزر يبدأ مطلع يناير 2021، ولن يكون له تأثير على المستهلكين، فهي عملية تنظيمية لمعرفة منشأ كل قطعة ذهب، ليكون لها ما يشبه سجل منذ تصنيعها وحتى بيعها وتناقلها بين العملاء، لكن المبيعات منذ بداية الشهر لن يجد عليها أي جديد.

وقال إن التاجر لن يتوقف عن شراء الذهب المدموغ بشكله التقليدي، فالنظام الجديد للدمغ يبدأ مع مطلع العام، وقد نستغرق عام تقريبا، للانتهاء من الكميات بالأسواق والتي سيتم دمغها تباعا.

وأكد أن تكاليف دمغ الذهب بالنظام الجديد ستتراجع، فكان الدمغ لكل جرام يتكلف 6 جنيهات تقريبا، والآن قد يتراجع إلى 1.5 جنيه بنظام الليزر، والمستهلك النهائي لن يشعر بأية تغيرات نتيجة هذه الأمور الفنية.