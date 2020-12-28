شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر حمراء بجلسة الاثنين بضغوط هبوط قطاعى العقارات والاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.05% خاسراً 4.97 نقطة ليغلق عند مستوى 10559.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 179.6 مليون سهم بقيمة 308.3 مليون ريال عبر تنفيذ 5322 صفقة، وتراجع 22 سهماً، وارتفع 23 سهماً، واستقر سهم واحد.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.45%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.32%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.59%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.35%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.10%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.02%.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.

كما أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.