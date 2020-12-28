شكرا لقرائتكم خبر عن سهما "الأهلى المتحد" و"الإثمار القابضة" يهبطان ببورصة البحرين بجلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.28% خاسراً 4.13 نقطة ليغلق عند مستوى 1490.16 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.3 مليون سهم بقيمة 680 ألف دينار بحرينى، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية انخفاض 16.96% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.37%، البنك الهلي المتحد بنسبة 1.16%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.68% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.33%.

فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.46% مدفوعاً بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.14%، مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.61%، وصعد سهمي مصرف السلام-البحرين، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.37%، 1.02%، على التوالي.

وفي سياق متصل أعلنت شركات إنوفست، بنك البحرين الإسلامي، مصرف السلام البحرين، البحرين لتصليح السفن والهندسة، البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو، استيراد الاستثمارية، اجتماع مجلس الإدارة، الأولى يوم الخميس 18 فبراير 2021، الثانية الاثنين الموافق 15 فبراير، الثالثة يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير، الرابعة يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير، الخامسة يوم الأحد الموافق 21 فبراير، السادسة يوم الأحد الموافق 7 فبراير 2021، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020.

وفي سياق آخر أعلنت بورصة البحرين، تعطلها رسمياً يوم الأحد الموافق 3 يناير، بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية الجديدة 2021، على أن يعاود العمل في البورصة يوم الاثنين الموافق 4 يناير 2021.

وفي سياق منفصل أعلنت بورصة البحرين، تم تنفيذ عدة صفقات شراء على أسهم (أسهم خزينة) بنك البحرين والكويت من قبل أشخاص رئيسيين أمس الأحد.