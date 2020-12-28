شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار العملات فى السعودية اليوم الاثنين 28-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الاثنين 28-12-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، فى حين سجل 1 يورو بـ 4.59 ريال سعودي.

ولم يتأثر الدولار كثيرا بعد عدم إنفاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بعرقلة حزمة مساعدات لمتضرري كوفيد-19 وسط تعاملات ضعيفة اليوم الاثنين بسبب العطلات.

وحوم الجنيه الإسترليني دون أعلى مستوى في عامين ونصف العام في التعاملات الآسيوية عقب التوصل الأسبوع الماضي إلى اتفاق تجارة محدود لحقبة ما بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي لم يشمل القطاع المالي البريطاني.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار عند 90.151، بعد هبوط على مدى ثلاثة أيام.

وزاد الإسترليني 0.2% إلى 1.3565 دولار، ليتجه مجددا نحو مستوى 1.3625 دولار الذي بلغه في وقت سابق من الشهر الجاري للمرة الأولى منذ مايو 2018.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو = 4.59 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

جنيه إسترلينى (GBP)

1 جنيه استرلينى = 5.09 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.20 جنيه استرليني.

دولار كندى (CAD)

1 دولار كندى = 2.93 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.34 دولار كندي.

دولار أسترالى (AUD)

1 دولار أسترالى = 2.86 ريال سعودي .

1 ريال سعودى = 0.35 دولار أسترالي.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 27.57 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 4.19 جنيه مصري.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى.

جنيه سودانى (SDG)

1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 14.72 جنيه سودانى.

دينار جزائرى (DZD)

1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 35.24 دينار جزائرى.

دينار بحرينى (BHD)

1 دينار بحرينى = 9.952 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحرينى.