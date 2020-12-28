شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصة دبى للجلسة الثانية على التوالى.. وتراجع 10 أسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.04% خاسراً 1.07 نقطة ليغلق عند مستوى 2514.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 151.1 مليون سهم محققة ما قيمته 109.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1684 صفقة لعدد 31 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.52%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.02%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.48%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.14%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاعي الخدمات والبنوك بنسبة 0.22%.

وقفز 11 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 1.97%، ثم سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.63%، فيما تراجعت 10 أسهم، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.15%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 4.04%، فيما تصدر سهم مجموعة جي إف إتش المالية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 32.3 مليون ورقة بقيمة 20.1 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة يونيكاي للأغذية، اجتماع مجلس الإدارة، أمس الأحد، حيث تمت مناقشة ومتابعة الأمور الروتينية وأنشطة الشركة الاعتيادية.

وفي السياق ذاته أعلنت شركتا دي إكس بي إنترتيمنتس، مصرف السلام البحرين، اجتماع مجلس إدارة الشركة الأولى يوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر لمراجعة تعيين المستشار المالي والقانوني لأغراض تقييم العرض الذي تم استلامه من مراس للترفيه والتسليه في 20 ديسمبر، والثانية يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير، لاعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة المال كابيتال، نجاحها في جمع 350 مليون درهم من خلال الطرح العام الأولي لوحدات صندوق المال كابيتال ريت، الذي استحدثته مؤخراً والمعني بالاستثمار العقاري، بعد انتهاء فترة الاكتتاب بتاريخ 8 ديسمبر 2020.