شكرا لقرائتكم خبر عن غازكو تحصل على توزيعات نقدية من شركة مستثمر بها بقيمة 50.4 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" عن إستلامها خطاب من أحد الشركات المستثمر فيها - الشركة الوطنية للغازات الصناعية (غاز) - يفيد بموافقة مجلس المديرين على توزيع أرباح نقدية عن الربع الرابع من عام 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن نصيب شركة (غازكو) من هذه التوزيعات يبلغ 50.4 مليون ريال، وبهذا يكون إجمالي نصيب الشركة من الأرباح الموزعة عن عام 2020 مبلغ 63 مليون ريال، علماً بأن غازكو تمتلك ما نسبته 9% من رأسمال غاز.

وبحسب البيان، من المتوقع أن الأثر المالي لهذه التوزيعات إيجاباً على النتائج المالية للشركة بنهاية عام 2020.

ويُشار إلى أن شركة (غازكو) تمتلك ما نسبته 9% من رأسمال (غاز).

وتجدر الإشارة إلى أن غازكو صافي أرباح بلغ 7.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 30.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض مبيعات الربع الثالث بمبلغ 8.3 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المبيعات بمبلغ 28 مليون ريال الناتجة عن اعتماد الشركة لبرنامج التقاعد المبكر للعاملين.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي ربح بلغ 7.7 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 30.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.