شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول تتقدم بطلب تخفيض وزيادة رأسمالها لهيئة السوق المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة كيمائيات الميثانول عن تقديمها، أمس الأحد، ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة بقيمة 531.5 مليون ريال وملف طلب الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بقيمة 480 مليون ريال الى هيئة السوق المالية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأنه قد تم تعيين شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) مستشاراً مالياً للطرح.

وكان مجلس إدارة "كيمانول"، قد أوصى بتخفيض رأس مال الشركة من 1.206 مليار ريال إلى 876.960 مليون ريال، بنسبة تخفيض تبلغ 27.28%.

وأرجعت الشركة السبب في تخفيض رأس المال هو إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة.

كما أوصى مجلس إدارة الشركة، وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 480 مليون ريال.

وتهدف الشركة بشكل أساسي من زيادة رأس المال إلى رفع ملاءتها المالية وتخفيض معدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 202.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 32.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وعزت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثالث إلى انخفاض قيمة بعض أصول الشركة بمبلغ 157 مليون ريال وهو ما يمثل نسبة 92% من الفرق بين صافي خسائر الربع الحالي والربع المماثل من العام السابق، بالإضافة إلى انخفاض أسعار المنتجات وذلك نتيجةً للإغلاق الكلي والجزئي في بعض الأسواق العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا، وزيادة المخصصات خلال الربع الحالي.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 262.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 42.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.