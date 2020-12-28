شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ريدان تُفتتح فرع الامتياز التجاري "الفرانشايز" بمدينة ينبع الصناعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة ريدان الغذائية عن إفتتاح فرع الامتياز التجاري "الفرانشايز" الكائن بمدينة ينبع الصناعية بالهيئة الملكية، مساء اليوم الإثنين الموافق 28 ديسمبر 2020.

وكانت الشركة قد أعلنت، في ديسمبر 2019، عن توقيع اتفاقية منح أحقية الإمتياز التجاري المسجلة لعلامتها التجارية "ريدان"، وذلك لوكيل الإمتياز التجاري مؤسسة مطعم ومطبخ الهيال لتقديم الوجبات لمدة خمس سنوات في مدينة ينبع الصناعية بالهيئة الملكية.

وأفادت الشركة، في بيان سابق لموقع "تداول"، بأن قيمة العقد تبلغ 30 ألف دولار، وهي رسوم الإمتياز التجاري بالإضافة إلى نسبة من المبيعات.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 38.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 1.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وعزت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث إلى انخفاض المبيعات والإيرادات الأخرى، وارتفاع تكلفة المبيعات والتكاليف التشغيلية. بالإضافة إلى تسجيل خسائر بيع أصول (عقارات) وخسائر هبوط في قيمة أصول (عقارات) وحصة الشركة من خسائر الشركة الزميلة.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 53.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 5.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.