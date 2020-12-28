شكرا لقرائتكم خبر عن نسيج العالمية تُعلن عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى الصفر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة نسيج العالمية التجارية، اليوم الإثنين، عن إنخفاض خسائرها المتراكمة إلى 0% من رأس المال، بعد إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 116.527 مليون ريال.

وكانت عمومية الشركة قد اعتمدت باجتماعها، خلال ديسمبر الجاري، الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 178.160 مليون ريال إلى 61.632 مليون ريال، بنسبة تخفيض بلغت 65.4%، هذا وستتراجع الأسهم من 17.816 مليون سهم إلى 6.163 مليون سهم.

وأشارت الشركة، في بيان سابق، إلى أنه سيتم تخفيض رأس المال بإلغاء 11.652 مليون سهم من أسهم الشركة، وذلك بتخفيض 1 سهم لكل 1.529 سهم، علماً بأنه لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 38.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 3.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى عدم تمكن الشركة من استغلال الطاقة الانتاجية بالمستويات التي كان مخططاً لها بسبب التأثيرات الناتجة عن جائحة كوفيد-19 ،وتحمل الأعباء التشغيلية الثابتة.

كذلك تراجعت مستويات الطلب الذي أثر سلباً على تعظيم الايرادات بالرغم من أن الشركة قد ركزت جهودها لخلق قيمة وهامش ربحية من خلال بيع المنتجات عالية الربحية لتعويض انخفاض الكميات المبيعة.