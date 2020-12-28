بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 2.7 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشر السوق العام 7ر2 نقطة ليبلغ مستوى 26ر5555 نقطة بنسبة صعود بلغت 05ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 8ر150 مليون سهم تمت عبر 6133 صفقة نقدية بقيمة 3ر17 مليون دينار (نحو 57 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر32 نقطة ليبلغ مستوى 4567 نقطة بنسبة صعود بلغت 73ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر128 مليون سهم تمت عبر 3897 صفقة نقدية بقيمة 3ر8 مليون دينار (نحو 3ر27 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 6ر11 نقطة ليبلغ مستوى 78ر6057 نقطة بنسبة هبوط بلغت 19ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر22 مليون سهم تمت عبر 2236 صفقة بقيمة 01ر9 مليون دينار (نحو 7ر29 مليون دولار).

وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 7ر51 نقطة ليبلغ مستوى 4664 نقطة بنسبة صعود بلغت 12ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر114 مليون سهم تمت عبر 2931 صفقة نقدية بقيمة 2ر7 مليون دينار (نحو 7ر23 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (فنادق) و(معادن) و(ياكو) و(الاولى) أما شركات (الأولى) و(بتروجلف) و(عقارات ك) و(مدار) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (ثريا) و(بيان) و(سكب ك) و(الخصوصية) الأكثر انخفاضا.