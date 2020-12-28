شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب السعودى اليوم الاثنين.. وعيار 24 يسجل 227.51 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الاثنين 28-12-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 227.51 ريال سعودى.

ارتفعت أسعار الذهب بما يصل إلى 1.3% اليوم الاثنين في ظل ترحيب المستثمرين بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة مساعدة متضرري الجائحة التي طال انتظارها، فضلا عن الدعم الإضافي الذي قدمه هبوط الدولار.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.7% إلى 1888.84 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له في أسبوع عند 1900.04 دولار، وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% لتصل إلى 1893.20 دولار.

وجاءت أسعار الذهب السعودي اليوم كالتالى:​سعر الذهب "عيار 24"

227.51 ريال بما يعادل 60.63$

سعر الذهب "عيار 22"

208.55 ريال بما يعادل 53.05$

سعر الذهب "عيار 21 "

199.07 ريال بما يعادل 52.89$

سعر الذهب "عيار 18"

170.63 ريال بما يعادل 45.47$

سعر الذهب "عيار 14"

132.71 ريال بما يعادل 35.37$

سعر الذهب "عيار 12"

113.75 ريال بما يعادل 30.31$

سعر أوقية الذهب

7,075 ريال بما يعادل 1,886$

سعر جنيه الذهب

1,593 ريال بما يعادل 424.40$

سعر كيلو الذهب

227,507 ريال بما يعادل 60,627$